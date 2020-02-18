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Рябошапка уходит в отставку - источники

18 февраля 2020, 15:11

Генеральный прокурор объявил своим подчиненным о том, что освобождает кресло.

Рябошапка отставка
Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку.

Об этом одновременно сообщили сразу несколько источников.

Александр Дубинский уточнил, что поводом для встречи Рябошапки с президентом, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо Генпрокурора в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе.

"Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также - по моим сведениям - предоставил доказательства продажи окружением Генпрокурора ряда уголовных дел. После чего Рябошапка пал духом, и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты", - написал Дубинский.

"Рябошапка уходит. Ужасно, что потеряно столько времени", - подтвердила информацию журналист и телеведущая Наталья Влащенко.

"Через полгода беспредела, псевдореформ, распродажи дел и договорняков в Генпрокуратуре Рябошапка решил убежать почуяв, что дело запахло жареным? Предлагаю Президенту сначала провести аудит его "деятельности" и затем привлечь к ответственности. Это вам не какой-то Сытник-коррупционер. Все дела которые полгода успешно разваливал Рябошапка тянут на миллиарды гривен. Ещё непонятно, не пропали ли с Генпрокуратуры после его "работы" ключевые документы с топ-дел", - написал народный депутат Антон Поляков.

Еще один нардеп Макс Бужанский пожелал, чтобы Рябошапка нашел время попрощаться с фракцией Порошенко Европейская солидарность.

Руслан Рябошапка занял пост генерального прокурора Украины 29 августа 2019 года, после того, как Верховная Рада утвердительно проголосовала за его назначение на должность по представлению президента Владимира Зеленского.

До этого, после победы Зеленского на выборах весной 2019 года Рябошпка занимал последовательно посты заместителя главы Администрации президента (с 21 мая) и заместителя Офиса президента (с 25 июня).

Также 25 июня Рябошапка возглавил Национальный совет по антикоррупционной политике.

За время своей работы на посту генерального прокурора Рябошапка неоднократно подвергался обструкции за недостаточное, по мнению критикующих, рвение в расследовании коррупционных скандалов, связанных с экс-президентом Петром Порошенко и его окружением, а также отсутствие подвижек в расследовании убийств журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, гражданского активиста Екатерины Гандзюк.

Также критики главы ГПУ высказывали возмущение окладом Рябошапки на посту генпрокурора - за январь 2020 ему начислили зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен, а за декабрь 2019 - 259 тысяч 336 гривен.

Скандал наделал и особняк Рябошапки во Франции стоимостью в 440 тысяч евро.

Руслан Рябошапка генеральный прокурор Генпрокрор ГПУ
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