"Прибыльная борьба с коррупцией": в Сети оценили дом Рябошапки во Франции за €400 тысяч

Руслан Рябошапка / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что взял кредит в 440 тысяч евро для покупки дома во Франции.

По его словам, за покупку он до сих пор не рассчитался и кредит и ему приходится его выплачивать.

"Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. И этой ситуацией самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор должны четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать их ежемесячно. Кредит не закрыт", - цитирует Рябошапку Укринформ.

Пользователи в Сети отреагировали на откровения генпрокурора Рябошапки:

"Це вже не сцяки, це вже какахи в очі кидають з лопати", "Тю, а можна було сказати, що отримав листа з Нігерії від родича померлого мільярдера, та допоміг йому отримати спадщину", "А кредит оформил в "Привате" и даже может квитанцию показать, не?", "В монивео, і він красава", "В Європі не буває таких багатих прокурорів", "То хай їде туди і виплачує ,тим більше ,якщо придбав там нерухомість,то не виключено,що має і подвійне громадянство.І як прокурор ,сам порушує закон", комментируют новость о заграничной недвижимости Рябошапки пользователи.

Напомним, ранее в Сети оценили покупку министром образования Анной Новосад квартиры в Киеве почти за миллион гривен.