"Продала любимого пса": в Сети троллят купившую квартиру за миллион Новосад

Анна Новосад / FACEBOOK/ANNA NOVOSAD

Министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала покупку новой квартиры в Киеве.

Как подчеркнула она в своем Facebook, информация о недвижимости была указана в декларации еще за 2017 года.

"Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартире. К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон.

Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018). В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!", - пояснила министр.

В соответствии с информацией в электронной декларации Новосад, она стала владелицей квартиры в Киеве стоимостью 944,2 тысяч гривен.

Отметим, что в декабре, с учетом уплаты налогов и сборов, Новосад получила чуть более 111 тысяч гривен.

Пользователи в Сети неоднозначно восприняли новость о покупке Новосад квартиры:

"Вона доболі успішна людина,блд", "Якщо має совість скаржитися на свою зарплату, нехай спробує прожити на мінімалку", "Збідувала на крихітну премію і о.уенну взятку", "Злые вы, может она любимого шпица или чиачиахуйоныша продала", "За 30 штук ребенка воспитывать не сможет,а за милион хату купить может.........Парадокс", "Да просто подфартило", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплате.