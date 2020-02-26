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В Слуге народа прояснили ситуацию с отставкой Рябошапки

26 февраля 2020, 09:54

По словам нардепа Дениса Монастырского, вся суть ситуации с отставкой генпрокурора Руслана Рябошапки тесно завязана на реформах.

Рябошапка
Руслан Рябошапка / УНИАН

Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка до поры, до времени имеет иммунитетом от отставки.

Соответствующую информацию в эфире украинского телевидения озвучил нардеп Денис Монастырский (фракция Слуга народа). По его данным, Рябошапка не уйдет с поста как минимум до лета-2020, поскольку сейчас в Офисе генпрокурора стартует второй этап реформы - переаттестация областных прокуроров.

"По моему прогнозу, до лета, как минимум, я думаю, что господину Рябошапке ничего не будет угрожать в плане увольнения, потому что сейчас как раз начинается второй этап реформы прокуратуры, а именно - переаттестация областных прокуроров. И, фактически, этот этап надо завершить до июня, по плану", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее за первый месяц 2020-го украинский генпрокурор Руслан Рябошапка около 200 тысяч гривен зарплаты, причем половину этой суммы составили премии и надбавки.  

Руслан Рябошапка Слуга народа отставка генпрокурор
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