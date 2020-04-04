Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина

Карантин в Украине "убил экономику" / УНИАН

Объявленный в Украине карантин выгоден властям, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Пугать людей... Есть несколько методов управления. Обеспечить жизнь людей - это сложно, а напугать проще. Люди сидят без денег и без работы. И в условиях, когда запугали людей, делать можно все, что угодно – не платить зарплаты и пенсии", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

В то же время он предположил, что по окончанию карантина власть сможет нарастить свои рейтинги.

"С точки зрения шоу все хорошо. Другое дело, что пока нет ответа, как закончится карантин. Какой инструмент есть? Люди болеют каждый день, когда можно отменять карантин и запускать экономику" – отметил он.

Эксперт считает, что есть риск того, что закрывшиеся в результате карантина предприятия могут потом просто не открыться. Кроме того, существует опасность разрыва технологических цепочек и производственных связей.

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Экономист предположил, что после возвращения в Украину заробитчан число безработных подскочит до 2-х миллионов. По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом государство должно было обеспечить бесперебойное функционирование экономики и защиту людей пожилого возраста.

"Приведу пример Казахстана, где люди, которые по ряду причин должны быть на карантине, их государство обеспечивает продуктовыми пайками. Это действительно была бы защита. Не говоря о том, что если вы хотите, чтобы люди были в масках – обеспечьте бесплатными масками, антисептиками, лекарствами", - убежден собеседник.

При этом он уверен, что Украине следовало пойти по пути стран, которые не останавливали полностью экономику и сумели обеспечить социальную защиту населения.

"Или делаете карантин, или лучше – не делайте. Конечно, статьи (госбюджета, - ред.) есть, которые можно урезать. Есть ситуация – экономика работает и есть люди которым обеспечивают социальную поддержку. Потому что сейчас работодатели просто не заплатят (сотрудникам за простой из-за карантина, - ред.). Где он возьмет деньги, с неба? Если предприятие не работает – денег нет. У нас получился абсурд – мы убили экономику и ничего не дали наиболее уязвимым слоям населения", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко оценил худший сценарий для экономики Украины.