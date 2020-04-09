Укрпочта посылки из Китая начала доставлять по-новому: сроки доставки

Доставка с Алиэкспресс в Украину 2020 - Укрпошта меняет процедуру / courier.crimea.ua

Доставка с Алиэкспресс в Украину в 2020 году будет осуществляться по новой схеме. Укрпошта и AliExpress запустили чартерные грузовые авиарейсы. Они будут летать в Украину дважды в неделю.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заверил, что использование чартеров позволит получать посылки из Китая максимум за 14-20 дней, как это было еще до истории с коронавирусом и карантином.

Прибытие первого рейса ожидается уже 10 апреля. Он доставит 4,1 тонны посылок.

Приземляться самолеты будут во Львове.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасатьсяРанее в Укрпочте рассказали о рисках заразиться коронавирусом от посылок AliExpress. Товары, поступающие в Украину из Китая, не подвергаются специальной дезинфекции.