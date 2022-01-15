УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"

15 января 2022, 19:57
Прослушать новость
Остановить

Пекари ждут обещанного удешевления природного газа, иначе повышения цен не избежать.

хлеб
Украинцев предупредили о подорожании хлеба / УНИАН

В Украине уже в январе прогнозируется подорожание хлебобулочных изделий, заявили в ведущих хлебопекарских ассоциациях.

Как сообщает 112ua.tv, ожидается, что цены вырастут в среднем на 10%.

По прогнозу главы совета Укрхлебпрома Александра Васильченко, цены повысятся до 10%, в том числе на массовые сорта хлеба: "украинский" и батон. Он отметил, что повышение цен в таких пределах временно "оттянет кончину хлебозаводов".

В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко пояснил, что пекари ждут обещанного удешевления природного газа.

"По оптимистическим прогнозам, производители получат его не ранее середины января. Если газовый вопрос вообще не будет решен, то повышение цен в пределах компенсации трат на оплату энергоносителей и других составляющих себестоимости может составить 30%", - сказал он.

Реклама

Васильченко подтвердил, что повышение на 20% будет следующим шагом хлебопеков после январского подорожания, если ситуация с обеспечением предприятий газом не сдвинется с мертвой точки.

Глава Укрхлебпрома добавил, что в этом случае цена за единицу хлебной продукции массового сорта вырастет с нынешних 25 до 32 грн.

Читайте такжеБуханка хлеба за 50 гривен: эксперт предупредил о бунтах украинцев

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причину

Читайте еще:

viber
хлеб цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способыКак с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годОдежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 год Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходнойСтарый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной
20:00

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в беду

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

Реклама
19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

Реклама
16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

14:34

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

14:01

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

13:28

Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

13:02

В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

12:58

Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растутВидео

12:48

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

12:25

Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – ReutersВидео

12:05

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

12:05

России нужна лицензия на возрождение СССРмнение

Реклама
11:40

Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

11:38

ЦРУ тайно готовит украинские спецподразделения для отпора России — СМИВидео

11:34

Украину охватил ураган: сильный ветер до 70 км/час валил деревья, столбы и останавливал транспортВидео

10:56

27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб

09:40

Даже староста в Италии: жители села в Тернопольской области массово уехали на заработкиВидео

09:05

Срыв поставок газа в ЕС из-за вторжения РФ в Украину: СМИ объявили о планах США на возможный сценарий

08:18

Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев зараженияВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговВидео

07:45

Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путинумнение

07:37

В Белом доме заявили, что Путин должен выбрать либо санкции, либо деэскалациюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять