Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"

Украинцев предупредили о подорожании хлеба / УНИАН

В Украине уже в январе прогнозируется подорожание хлебобулочных изделий, заявили в ведущих хлебопекарских ассоциациях.

Как сообщает 112ua.tv, ожидается, что цены вырастут в среднем на 10%.

По прогнозу главы совета Укрхлебпрома Александра Васильченко, цены повысятся до 10%, в том числе на массовые сорта хлеба: "украинский" и батон. Он отметил, что повышение цен в таких пределах временно "оттянет кончину хлебозаводов".

В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко пояснил, что пекари ждут обещанного удешевления природного газа.

"По оптимистическим прогнозам, производители получат его не ранее середины января. Если газовый вопрос вообще не будет решен, то повышение цен в пределах компенсации трат на оплату энергоносителей и других составляющих себестоимости может составить 30%", - сказал он.

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Васильченко подтвердил, что повышение на 20% будет следующим шагом хлебопеков после январского подорожания, если ситуация с обеспечением предприятий газом не сдвинется с мертвой точки.

Глава Укрхлебпрома добавил, что в этом случае цена за единицу хлебной продукции массового сорта вырастет с нынешних 25 до 32 грн.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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