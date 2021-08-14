Дорожать будет практически все: экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине осенью

Резких падений или роста цен на продукты осенью 2021 не будет / pixabay

Осенью в Украине начнется очередное подорожание продуктов. Резких скачков цен не будет – продукты питания будут дорожать постепенно. Такой прогноз озвучил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, цены на продукты в Украине зависят от цен на мировом рынке, а там их стоимость растет, передает Obozrevatel.

"У нас в этом году хороший урожай, но динамика мирового рынка мало зависит от погодных условий Украины. На мировом рынке цены только растут. Не настолько быстро, как в 2020- м, но динамика прослеживается. Потому, я бы ожидал небольшого подорожания: не катастрофического, не резкого, но практически по всех группах", - отметил эксперт.

В частности, после сентября снова начнут дорожать овощи и фрукты. Мясо будет добавлять в цене меньше в связи с низкой покупательной способностью украинцев. Хлеб традиционно будет дорожать на 1,5% в месяц.

При этом цены на подсолнечное масло и сахар не вырастут.

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"Посмотрим, что будет с урожаем подсолнуха и свеклы. Но это станет понятно позже, ближе к ноябрю", – добавил эксперт.

Читайте такжеВ Украине в разгар сезона подорожали дыни: с чем это связаноТакже должна наладиться ситуация с гречкой. Каким будет урожай пока до конца не понятно, но его должно хватить, чтобы не было стремительного роста цены.

Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.