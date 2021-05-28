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Эксперты объяснили, почему экспорт стал локомотивом экономики Украины

28 мая 2021, 14:13

Украина за I квартал 2021 года реализовала товаров почти на 14 миллиардов долларов.

экономика, Украина, рост, ВВП
Экспортный потенциал Украины растет из-за повышения цен на сырьевые товары - эксперты / ТСН

Экспортный потенциал Украины, несмотря на кризисные условия, постепенно восстанавливается. Причиной тому является рост цен на сырьевые товары, среди которых железная руда, пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и мед. Экспорт стал локомотивом украинской экономики, однако рыночная конъюнктура может измениться.

Как сообщает 24 канал, об этом заявили ведущие украинские экономисты, которые объяснили, почему несмотря на сложные экономические условия Украина демонстрирует рост экспортных возможностей страны.

По словам экономиста Сергея Фурсы, высокие цены на кукурузу и пшеницу, а также рост IT-сектора, стимулируют развитие украинской экономики и повышают прибыль от экспорта. В результате этого государству удается привлечь дополнительные средства.

"Сейчас очень благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, высокие цены на кукурузу и пшеницу. Другая вещь, которая помогает украинской экономике, – это рост IT-сектора, который в прошлом году увеличился еще на 30%. Это значительно повышает экспортную выручку от услуг Украины. То есть постоянно заходят дополнительные средства", - полагает экспрт.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, полагает, что положительная динамика, связанная с ростом цен на продовольствие в мире – это выгодный фактор для Украины, и сегодня именно экспорт стал локомотивом украинской экономики.

В частности, согласно официальным данным, за I квартал 2021 года Украине удалось реализовать продукции на сумму около 14 миллиардов долларов. Объемы экспорта в КНР выросли более, чем на половину, в Британию – на 40%, а в страны ЕС на 17%.

Согласно прогнозам аналитиков Нацбанка, в этом году прогнозируется более высокий уровень товарооборота, нежели в прошлом. Экспорт вырастет из-за роста цен на сырьевые товары, а импорт возрастет по причине быстрого восстановление потребительского и инвестиционного спроса.

Однако эксперты предупреждают о том, что ситуация на рынке может поменяться, и Украине следует быть готовой к такому развитию событий.

"Объемы валютной выручки увеличились на много больше, чем объемы производства. Но мы считаем, что этот период будет краткосрочным. Цены достигли исторических максимумов", - утверждает глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Президент Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков добавил, что цены на железную руду продолжают меняться. Если в начале мая цена составляла более 200 долларов, то сегодня она снизилась на четверть. Впрочем, мировые агентства прогнозируют, что в течение 2-3 лет цены вернутся на привычный уровень – менее 70 долларов.

Как полагают аналитики Киевской школы экономики, ВВП государства в этом году должен вырасти почти на 5%. При этом их коллеги полагают, что это не максимальный показатель. Для того, чтобы сохранить тенденцию к экономическому росту, власти должны проводить грамотную налоговую политику и поддерживать бизнес, который восстанавливает хозяйственную деятельность в новых условиях, сложившихся после кризиса.

Напомним, ранее политолог Николай Давыдюк заявил, что украинский бизнес призывает государство не усиливать налоговое давление на предпринимателей и ликвидировать коррупционные схемы.

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