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Власть в Украине должна ликвидировать коррупционные схемы и не мешать бизнесу – эксперт

25 мая 2021, 17:10

Украинский бизнес просит власти не шантажировать предпринимателей и не мешать выходу из кризиса, утверждает Николай Давыдюк.

деньги
Государство должно бороться с коррупцией, а не оказывать давление на бизнес - эксперт / УНИАН

Если бы у властей в Украине действительно было бы желание наполнить госбюджет, то они акцентировали бы внимание на ликвидации коррупционных схем, а не на запуске новых налоговых инициатив, провоцирующих кризис в экономике, сокращение налоговых поступлений и роста социальной напряженности. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

"Я думаю, что это скорее политический шантаж, чем попытка наполнить украинский бюджет налогами. Если бы было желание наполнять бюджет, то большое количество коррупционных схем и потоков – серых, черных – было бы раскрыто и направлено. Как минимум, таможня не реформирована и там теряются миллиарды долларов каждый год. Казалось бы, так просто взять и остановить там коррупцию, но это не делается", - рассказал Давыдюк в комментарии 24 каналу.

По его словам, если государство не помогает бизнесу справиться с кризисом, как происходит в других странах, то должно хотя бы не мешать предпринимателям выйти из сложной для себя экономической ситуации.

"Как минимум – не мешать – это была бы хорошая государственная продуманная политика", - считает эксперт.

Кроме того, новый министр экономики Алексей Любченко также полагает, что решение Кабмина увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес неоправданно в сложившейся ситуации.

"Нужно покупать украинское, стимулировать потребительский спрос. Люди должны получать больше средств и тратить их на украинское. Для этого нужно перекрыть границу, чтобы не было контрабанды, все было фиксировано и находилось под государственным контролем", - отметил министр.

Подчеркивается, что в ранее опубликованном НБУ макроэкономическом обзоре появились данные о том, что несмотря на усиленный карантин, падение индекса производства ключевых отраслей практически остановилось. Промышленные показатели продемонстрировали рост на 2% - это показатели добывающий отрасли, которые выросли из-за повышенного спроса на руду. Также положительная динамика наблюдается в сфере энергетики и перерабатывающей промышленности. Однако как только экономика начинает оживать, сразу появляются новые налоговые требования.

Ранее политолог Николай Давыдюк заявлял, что во время коронавирусной эпидемии в Украине государство решило усилить давление на бизнес.

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