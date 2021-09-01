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Газ снова подорожает осенью: украинцев ждут "фантастические" цены – эксперт

1 сентября 2021, 01:37
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С началом отопительного сезона от повышения цен на газ пострадают все потребители, убежден Юрий Гаврилечко.

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Украинцев предупредили о новом росте цен на газ

Повышение цен на газ в Украине, в первую очередь, связано с ростом цен в Европе, заявил эксперт аналитического центра Украинская фабрика мысли Юрий Гаврилечко.

Как пишет он в материале на Главреде, компания Нафтогаз в данном случае, получит дополнительную прибыль "из воздуха".

"Потому что себестоимость добычи украинского газа ничуть не увеличилась, а объемов закупок в летний период нет", - объяснил эксперт.

Он не исключил, что после начала отопительного сезона, в октябре-ноябре, стоимость газа может превысить 20 гривен за кубометр.

"При фантастических ценах с одной стороны и невозможности их оплачивать с другой плюс возможности прекращать подачу услуг, то мы с огромной скоростью летим в 18 век", - убежден аналитик.

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Он добавил, что с началом отопительного сезона от повышения цен на газ пострадают все потребители – от обычных граждан до городов.

"Исходя из этого, Украине стоит ожидать новых Алчевсков или Смел – катастроф, которые будут в разных местах, но, скорее всего, одновременно", - добавил Гаврилечко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

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