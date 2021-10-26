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"Информация ложная": НКРЭКУ отреагировала на скандальные планы облгазов

26 октября 2021, 14:49
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Нацкомиссия анонсировала тщательные проверки облгазов. Оказывается, у них сложилась традиция завышать утвержденные тарифы.

газ
Облгазов ожидают тщательные проверки / УНИАН

Нацкомиссия, регулирующая сферы тарифов и энергетики, опровергла информацию СМИ, которая стала вирусной накануне, о том, что украинские облгазы планируют повысить тарифы на доставку газа.

"Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, тиражируемых в средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Согласно действующему законодательству тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", - говорится в сообщении НКРЭКУ во вторник, 26 октября.

Также в Нацкомиссии подчеркнули, что гипотетическая корректировка тарифов на доставку газа на следующий год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.

"Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) чрезвычайно существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. В проектах расчетов, публикуемых операторами газораспределительных сетей (облгазов) на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО Кировоградгаз) до 443% (АО Луганскгаз). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены на природный газ", - сказано в сообщении НКРЭКУ.

Кроме того, регулятор заверил, что займется тщательными проверками облгазов, так как судя по опыту прошлых лет, тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные облгазами.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что тарифы на доставку газа могут быть повышены от 30% до более чем в четыре раза.

Осенние тарифы в Украине

С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.

  • Цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.
  • С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.
  • Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.
  • Нафтогаз Украины с 1 октября 2021 ввел новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.
  • Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.
viber
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