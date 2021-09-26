Свет подешевеет, газ "взлетит" в цене: что будет с тарифами ЖКХ с 1 октября в Украине

Тарифы на ЖКХ будут расти

В Украине уже со следующего месяца - октября, почти все тарифы на коммунальные услуги будут изменены.

Украинцы могут платить меньше за электроэнергию, при этом цены на газ будут расти.

Так, с 1 октября 2021 года цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч.

При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, с 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличатся до 40%, зависимости от населенного пункта.

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Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

С 1 октября согласно постановлению Кабмина №859, средний тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

А вот газопоставляющая компания Нафтогаз Украины с 1 октября 2021 года вводит новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

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Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления.

В частности, тип "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).

Подключиться на этот тарифный план можно в личном кабинете потребителя, подав заявку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.