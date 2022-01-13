Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схему

Абоненты погут получить скидку при оплате за природный газ.
В Украине потребители могут получить скидку на оплату при покупке природного газа.
О том, как клиентам можно сэкономить, рассказали в газопоставляющей компании Нафтогаз Украины.
Отмечается, что в Украине ежемесячно платежки формируются 10−12 числа.
При этом на скидку пожно рассчитывать, оплачивая счета в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа.
"Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потреблении газа, которые передает ваш оператор (облгаз). Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%. Ее вы сможете использовать во время следующего платежа", — пояснили в компании.
Оплата за газ онлайн:
- в личном кабинете my.gas.ua;
- в чат-боте GASUA в Viber и Telegram;
- на сайтах и мобильных приложениях банков;
- посредством платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Оплата за газ оффлайн:
- в банковских или почтовых отделениях;
- в платежных терминалах самообслуживания.
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Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.
Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.
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