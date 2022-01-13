Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схему

Украинцам рассказали об экономии при оплате газа / Фото pixabay.com

В Украине потребители могут получить скидку на оплату при покупке природного газа.

О том, как клиентам можно сэкономить, рассказали в газопоставляющей компании Нафтогаз Украины.

Отмечается, что в Украине ежемесячно платежки формируются 10−12 числа.

При этом на скидку пожно рассчитывать, оплачивая счета в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа.

"Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потреблении газа, которые передает ваш оператор (облгаз). Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%. Ее вы сможете использовать во время следующего платежа", — пояснили в компании.

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Оплата за газ онлайн:

в личном кабинете my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Viber и Telegram;

на сайтах и мобильных приложениях банков;

посредством платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Оплата за газ оффлайн:

в банковских или почтовых отделениях;

в платежных терминалах самообслуживания.

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Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

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