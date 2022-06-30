Как состояние дефолта может отразиться на россиянах: экономист назвал последствия

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, как пострадают россияне из-за дефолта и что ждет их в ближайшем будущем.

"В первую очередь, они коснутся качества и стандартов жизни - возможности покупать те или иные товары, отдыха и так далее. То есть вначале санкции коснутся, в основном, верхней части общества - того, что у нас называют средним классом (но в РФ это достаточно условное понятие). По мере нарастания экономических проблем они будут проникать и в нижние слои населения - кроме качества жизни, будут обесцениваться и ее стандарты. Это произойдет в результате того, что у государства будет все меньше денег на патерналистскую социальную политику", - говорит аналитик в интервью Главреду.

По его словам, воздействие санкций будет заключаться в том, что значительная часть российской экономики станет неконкурентоспособной вследствие утраты внешних рынков, распада глобальных логистических и технологических цепочек, невозможности закупать импортные комплектующие.

"Впереди фаза снижения эффективности экономики. Возможности модернизации в глобальном смысле у России не будет, потому что в настоящее время невозможно добиться технологического развития изолированной страны. Те же КНДР, Иран могут развивать отдельные военные технологии, но в целом в условиях автаркии и сейчас, в глобальном мире, добиться такого развития невозможно. Потому что процессы развития технологий идут настолько динамично, что если ты отрезан от внешнего мира, ты не можешь выдумать их самостоятельно", - говорит эксперт.

По его словам, остается единственный путь - так называемая искусственная модернизация. То есть блок экономически неэффективных предприятий можно будет поддерживать на плаву исключительно за счёт вливания государственных денег.

Россию "вышвырнут" из мировых рынков сырья

"Это примерно то же, что происходит сейчас в Беларуси. Когда есть завод, а его продукцию никто не покупает. Чтобы её покупали, нужно, чтобы продукция продавалась ниже себестоимости и государство покрывало разницу между себестоимостью и стоимостью продажи для того, чтобы завод не обанкротился. Или же государство через госзаказы закупает неэффективную продукцию, которую можно сбыть намного дешевле. В России сейчас будет то же самое - будет целый блок неэффективной экономики, которую можно будет модернизировать за счёт государственных вливаний и по мере того, как Россия будет выдавливаться из мировых рынков сырья, финансовых ресурсов для их искусственной модернизации будет становиться все меньше. Соответственно, сначала эти предприятия будут останавливаться, потом – прекращать свое функционирование, далее будут попытки их как-то реанимировать через какие-то госпрограммы", - добавил экономист.

Ослабление России

Кущ также отмечает, что за один год банкротства экономической модели не произойдёт – это будет мучительно долгий период ослабления России.

"Но если сравнение пошло с с Ираном, то после событий Исламской революции, когда он вошёл в конфликт с рядом западных стран и оказался в международной изоляции, он не исчез с политической карты мира. Иранская экономика продолжает функционировать – по улицам ездят иранские автомобили, которые, как говорят, технологически гораздо хуже западных аналогов, в небе летают старые, ещё советские самолёты, которые периодически падают. Но при этом Иран сохраняет возможность вести свою ракетную программу, создавать ракеты, пытается проводить ядерную программу, но в целом страна утратила полностью способность технологически модернизации. Мы видим, что Иран практически созрел до подписания уже второго мирного соглашения. Первое соглашение было подписано при Обаме, но Трамп его аннулировал, теперь Байден снова пытается его подписать и оно уже практически согласовано. Это говорит о том, что иранские политические элиты стали договороспособными. И это - прямой результат действия санкций", - говорит аналитик.

В интервью Алексей Кущ отмечает, что такая же политика выстраивается у Запада и в отношении России.

"Ведь если говорить прагматично, все понимают, что никакого распада России в ближайшие десятилетия не будет - мы можем себя этим подбадривать, но объективно этого не случится. Вся стратегия Запада заключается в том, чтобы с помощью санкций закуклить российскую экономику, как гусеницу в коконе, но никто не ожидает, что из этого кокона вылупится бабочка. Все понимают, что она как была гусеницей, так ею и останется", - добавил он.

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