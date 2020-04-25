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Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля

25 апреля 2020, 10:36

На курс американской валюты повлияют решения Нацбанка Украины.

Доллары
Курс доллара удержится на уровне 27 грн/долл / Униан

Курс доллара в Украине до конца апреля 2020 удержится на уровне 27 гривен за один "зеленый". Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, на курс доллара к гривне повлияет решение Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8%, а также снизить объем покупки валюты на рынке с 50 до 20 миллионов долларов.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 гривен за доллар и не уйдет далеко от этого уровня", – сказал эксперт изданию Обозреватель.

В пятницу, 24 апреля, справочный курс доллара составил 27,01 гривни за доллар.

"Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале. Вместе с тем, Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%", – объяснил аналитик.

При этом на курс доллара в Украине влияет ряд факторов. Прежде всего, это спад ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Кроме того, рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

При этом шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

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Как сообщал Главред, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз относительно того, каким будет курс доллара в Украине в мае 2020 года.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало базовый консенсус-прогноз, каким будет курс доллара в Украине к концу 2020 года и в следующем году.   В свою очередь,  экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет новый курс доллара в Украине. 

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