Экономист спрогнозировал новый курс доллара в Украине

Доллар будет стоить в пределах 27-28 гривен / Фото pixabay.com

Экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время, и высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

По его словам, доллар будет стоить в пределах 27-28 гривен.

"Средства МВФ нам особенно необходимы, потому что доходная часть (Госбюджета, – ред.) будет существенно недовыполнена. Даже при сокращении расходов есть необходимость в социально защищенных выплатах, которые необходимо провести, есть финансирование государственных органов управления, есть расходы на безопасность", – сказал эксперт в эфире ObozTV.

Кушнирук считает, что уже в конце текущего года "на внешних рынках появится достаточно много свободных финансовых ресурсов", но транши МВФ позволят Украине "выстоять до этого времени".

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Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук рассказал, что с курсом будет дальше и способен ли китайский вирус обвалить курс гривни.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый".