"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара

Гривна может уйти ниже 30 грн/долл.

Без сотрудничества Украины с Международным валютным фондом дефицит бюджета Украины будет существенно расти.

Это окажет негативное влияние на курс гривны, рассказали экономические эксперты в комментарии изданию Сегодня.

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривны и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина", - уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он обратил внимание на то, что резко возрастет нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть будет крайне сложно в условиях нестабильности на глобальных рынках и отсутствия спроса или высоких ставках при размещении.

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В конечном итоге гривна может уйти ниже 30 грн. за доллар под влиянием вышеупомянутых факторов, подчеркивается в материале.

Напомним, ранее єкс-министр єкономики Виктор Суслов предупредил о катастрофических последствиях карантина.