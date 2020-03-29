УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара

29 марта 2020, 04:30

Гривна может "нырнуть" ниже 30 грн/долл.

деньги, гривна, миллионер
Гривна может уйти ниже 30 грн/долл.

Без сотрудничества Украины с Международным валютным фондом дефицит бюджета Украины будет существенно расти.

Это окажет негативное влияние на курс гривны, рассказали экономические эксперты в комментарии изданию Сегодня.

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривны и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина", - уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он обратил внимание на то, что резко возрастет нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть будет крайне сложно в условиях нестабильности на глобальных рынках и отсутствия спроса или высоких ставках при размещении.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта

В конечном итоге гривна может уйти ниже 30 грн. за доллар под влиянием вышеупомянутых факторов, подчеркивается в материале.

Напомним, ранее єкс-министр єкономики Виктор Суслов предупредил о катастрофических последствиях карантина.

гривна Доллар доллар гривна курс гривны курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:50
Эксперт назвал уникальные свойства коронавируса
04:38
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко высказался о "голоде" Видео
04:30
"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара
04:09
Новый бэби-бум: из-за коронавируса зимой появится поколение "детей короны" Видео
04:01
Переход на летнее время 2020 – убедись, что всё сделал правильно Видео
02:40
Блокпосты на въезде в Киев: у Кличко рассказали, как проверяют приезжающих
02:04
"Нам точно п*здец": Губерниев предрек массовый мор в России
01:39
"Не ждите температуры": заболевшая коронавирусом украинка указала на главную опасность
01:13
Карантин в Украине: в ГПСУ рассказали, как пересечь "закрытую границу"
00:58
Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации
00:37
Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности Видео
00:27
Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране Видео
00:19
29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 2020 Видео
28 марта, суббота
23:58
Эпидемия коронавируса: в Киеве закрыли стоматологии Видео
23:42
В Венгрии придумали оригинальный способ профилактики коронавируса Видео
23:29
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта Видео
22:54
Плюс 46 заболевших: в Украине растет количество инфицированных коронавирусом Видео
22:25
В Виннице ограничили въезд в город из-за эпидемии коронавируса Видео
21:57
Каждые 17 минут: коронавирусный мор охватил один из самых больших городов США
21:30
"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина Видео
20:58
От 50% и выше: как в Украине на карантине подорожали продукты
20:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех Видео
20:52
Украинцы получат от государства деньги из-за карантина: кому и за что заплатят
20:27
Как приготовить необычный постный борщ – рецепт Видео
20:15
Настоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на лето
20:13
Один из заразившихся коронавирусом нардепов вылечился - СМИ
20:00
Без "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фото Фото
19:45
"Нападут деньги": астролог сказал, для кого апрель станет супер-месяцем
19:10
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
19:09
"Экономике будут вилы": Усик распек продление карантина из-за коронавируса в Украине Видео
18:44
Границу закрыли, но не совсем: в МИД объяснили, как можно попасть в Украину
18:15
В России заявили об открытии препарата для лечения коронавируса Видео
18:14
"Очень опасен": Гончарук заговорил о дефолте в Украине
17:57
Запрет на выход из дома: в Украине пошли на жесткие меры из-за карантина
17:40
"Без инфекционных больниц": Радуцкий рассказал, что будет с медреформой Супрун
17:23
Россия полностью закрывает границы из-за эпидемии коронавируса
17:10
Самые модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото Фото
17:00
"Не представляет интереса": Рябошапка упрекнул Венедиктову
16:42
Сотни тысяч под угрозой: эксперт предупредила о неожиданной опасности коронавируса Видео
16:31
"Пытался разрулить": Аваков назвал место, где Крищенко мог подхватить коронавирус
16:09
Емец под вопросом: Рада назначит трех министров – СМИ
16:08
Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки пика заболеваемости Видео
16:01
В Запорожской области выписали первого выздоровевшего от коронавируса Видео
15:40
Банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара
15:26
Испания заливается слезами: коронавирус "убил" небывалое количество людей Видео
15:08
"Домой, видишь ли, захотелось": украинка с собачкой из Китая распекла заробитчан Видео
14:54
Погода на Пасху 2020: синоптик ошарашил неожиданным прогнозом
14:38
Уханьская зараза наступает: британцы срочно оборудовали морг на 12 тысяч мест Видео
14:33
"Сидите, курва, дома": "слуга народа" жестко осадил противников карантина Видео
14:00
Заболевшая коронавирусом нардеп Скороход рассказала о пугающем симптоме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять