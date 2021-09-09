Новый рекорд: цена на газ в Европе взлетела еще выше

Стоимость газа превысила 700 долларов за тысячу кубометров / Reuters

Впервые в истории цена на "голубое" топливо на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

Эксперты отмечают, что стоимость газа растет из-за низких запасов в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок из России.

В частности, по состоянию на 17:25 по киевскому времени стоимость октябрьского фьючерса на газ составила 700,2 доллара за тысячу кубометров.

Отметим, до начала отопительного сезона остается пять недель. При этом, европейские ПХГ заполнены меньше чем на 70%. Это на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

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Дефицит газа в Европе

В последние несколько недель на газовых рынках Европы произошел резкий взлет цен на природный газ. Цены стремительно растут и достигают рекордных показателей за последние 13 лет. Ситуация спровоцирована,в том числе, и действиями Газпрома, который в условиях дефицита газа в европейских газохранилищах и на фоне завершения строительства Северного потока-2 отказывается от дополнительных поставок топлива через украинскую ГТС.

Между тем, компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что газовые проблемы ЕС связаны с тем, что Газпром пытается выторговать для себя более выгодные условия накануне запуска СП-2.

Ранее Главред писал, что старт российского газопровода Северный поток-2 и начало коммерческих поставок газа в Европу зависит от решения профильного регулятора Германии. Российские власти надеются, что проект сможет получить "зеленый свет" уже в ближайшее время.