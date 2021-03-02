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Пересмотр программы МВФ для Украины могут перенести – Bank of America

2 марта 2021, 20:06

Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы Международного валютного фонда в этом году, убеждены аналитики.

МВФ
Пересмотр программы МВФ для Украины могут перенести – Bank of America / Reuters

Пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на третий (июль-сентябрь) или четвертый (октябрь-декабрь) квартал 2021 года. Такой прогноз дали аналитики Bank of America Global Research.

Эксперты считают, что благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня, в то же время любой прогресс в пересмотре программы может задержаться до третьего или даже четвертого квартала 2021 года. "Однако Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе", - говорится в аналитической записке Bank of America Global Research, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики прогнозируют, что прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах до середины лета.

"Итак, мы, как и раньше, ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы в этом году", - считают в ведомстве.

В то же время в Bank of America Global Research сохраняют прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, хотя обращают внимание на волатильность некоторых данных, на которых строится прогноз.

"С одной стороны, потенциальная стабилизация экономической ситуации позволяет допускать возможность сильного роста реального ВВП - до 5,5% ВВП и выше уже в текущем году. С другой стороны, рост может достичь лишь 3,5% ВВП с учетом сдерживающих факторов, таких как более сильнее восстановление показателей импорта", - говорится в сообщении.

Переговоры Украины и МВФ – о чем сообщалось ранее:

  • Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Киева новую программу сотрудничества stand-by, которая рассчитана на 18 месяцев. Киев должен получить от Фонда 5 миллиардов долларов США. Первые 2,1$ млрд украинское государство уже получило.
  • План сотрудничества предусматривал предоставление Киеву уже 3,5$ млрд долларов, однако выделение финансовых средств было приостановлено из-за требований Фонда по вопросам образовательной, пенсионной, медицинской и антикоррупционной реформы.
  • 13 февраля в МВФ заявили о завершении работы миссии по пересмотру программы. В результате Киев и Фонд не договорились о предоставлении Украине нового транша. Финансовый донор требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

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