Пересмотр программы МВФ для Украины могут перенести – Bank of America / Reuters

Пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на третий (июль-сентябрь) или четвертый (октябрь-декабрь) квартал 2021 года. Такой прогноз дали аналитики Bank of America Global Research.

Эксперты считают, что благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня, в то же время любой прогресс в пересмотре программы может задержаться до третьего или даже четвертого квартала 2021 года. "Однако Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе", - говорится в аналитической записке Bank of America Global Research, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики прогнозируют, что прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут во время весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах до середины лета.

"Итак, мы, как и раньше, ожидаем, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы в этом году", - считают в ведомстве.

В то же время в Bank of America Global Research сохраняют прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, хотя обращают внимание на волатильность некоторых данных, на которых строится прогноз.

"С одной стороны, потенциальная стабилизация экономической ситуации позволяет допускать возможность сильного роста реального ВВП - до 5,5% ВВП и выше уже в текущем году. С другой стороны, рост может достичь лишь 3,5% ВВП с учетом сдерживающих факторов, таких как более сильнее восстановление показателей импорта", - говорится в сообщении.

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