Под 40 гривен за килограмм: в Украине рекордно подорожал лук

/ fozzyshop.ua

В Украине подскочила средняя цена на белый лук (стерлинг). На прилавках магазинов стоимость оказалась рекордной.

На оптовом рынке Шувар овощ продают по цене 28,60 грн/кг, в то время как на площадке Большие Копани реализует белый лук по 16,20 грн/кг, пишет Zemliak.

Отмечается, что индекс потребительских цен на лук в феврале 2022 г. составил 106,69%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены увеличились на 6,69%.

При этом в январе 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 119,33%.

Подчеркивается, что по состоянию на 15 февраля 2022 средняя розничная цена составляет 36,60 грн/кг, тогда как в прошлом месяце этот показатель был на уровне 27,93 грн/кг. То есть за мест цена выросла на 8,67 грн/кг.

Реклама

В материале добавляется, что в супермаркетах Украины цена на белый лук доходит до 39,99 грн за килограмм.

Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

Читайте еще: