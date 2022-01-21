Питание не по карману: эксперт назвал сроки стабилизации стоимости продуктов

За год цены на овощи выросли в 2,5 раза.
В Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%.
В частности, огерцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг.
В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.
По словам главы Украинской плодоовощной ассоциации Федора Рыбалко в интервью изданию Вести, накануне нового года из за границы в Украину пришел полный корабль испорченных продуктов. Поэтому, лишившись импорта, отечественные производители и взвинтили цены на свои товары, цены на которые формирует дорогостоящая коммуналка.
Кроме того, Рыбалко утверждает, что цены как на импортный, так и на отечественный товар будут расти еще и из-за растущего курса доллара подорожает и дорогостоящего хранения. Прогнозируется, что они станут стабильными только в сезон - когда появятся на грядках.
Однако в цене выросли не только фрукты и овощи, но и мясо, и молочка.
Также, по данным Госстата, за год сало подорожало на 25,9%, говядина – на 26,3%, свинина – на 6,8%, куриная тушка – на 26,6%, а куриное филе – на 27,4%. Более того, с начала года цены еще больше поползли вверх. К примеру, куриное филе подорожало с 114,91 грн/кг до 123,60 грн/кг. Подчеревина уже продается по 150 грн/кг, что чуть дешевле вырезки. А яйца уже близки к 50 грн за "десяток". Сливочное масло поднялось на 8% - до 51 грн.
Производители молочки идут в ногу с агропроизводителями и не скрывают, что будут повышать стоимость своей продукции из-за роста цен на коммуналку.
Между тем, для предприятий молочной отрасли цена на газ за год выросла почти в 12 раз: с 4,7 грн/куб. м в январе 2021-го до 50-60 грн/куб. м в декабре 2021 года.
А кроме газа, в 2,5 раз выросли еще и цены на электроэнергию.
Напомним, в связи с ростом стоимости энергоресурсовтри украинских предприятия стеклянной отрасли остановились полностью, а остальные простаивают, чтобы не допустить полной остановки печей.
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