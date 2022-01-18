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Цены на газ в Украине убивают стеклянную отрасль - 12 тысяч человек под угрозой безработицы

18 января 2022, 18:19
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Производители бьют тревогу.

газ тарифы платежки
Люди рискуют остаться без работы / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В связи с ростом стоимости энергоресурсов три украинских предприятия стеклянной отрасли остановились полностью, а остальные простаивают, чтобы не допустить полной остановки печей, заявили в пресс-службе Ассоциации производителей стекла Стекло Украины.

По словам производителей, полноценное возобновление работы после остановки предприятий очень проблематичное.

"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции. Это один негативный фактор, критический для отечественной стеклянной отрасли, - значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию нашего государства из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности иногда почти в десять раз ниже, чем у нас", - сказано в заявлении.

Производители подчеркнули, что в предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 000 человек. Но заводы стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия. А это значит, что все люди потеряют работу и возможность выживать.

В связи с этим, Ассоциация предприятий обратилась к правительству за поддержкой и помощью.

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Отмечается, что без поддержки властей Украина может потерять целую отрасль реальной экономики и значительно усилить собственную импортозависимость, тем самым поставив под угрозу национальную экономическую безопасность страны

Напомним, ранее эксперты заявили, что дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона составит минимум 2 млрд куб. м, в таком случае властям придется импортировать дорогой газ из Европы.

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