Украинцам грозит отключение газа - эксперт

Газ могут перекрывать / ua.depositphotos.com

Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона составит минимум 2 млрд куб. м, в таком случае властям придется импортировать дорогой газ из Европы.

Об этом на своей странице в Facebook написала энергетический эксперт, экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, которая предупредила украинцев о возможном отключении газа.

По словам эксперта, с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд куб. м, в хранилищах остается 12,2 млрд куб. м, из которых: 4,7 млрд куб. м - технологический минимум газа. Но его невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд куб. м - хранится в режиме "таможенный склад" и 6,6 млрд куб. м - остается для внутреннего потребления.

"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд куб. м. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", - отметила эксперт.

Также Буславец утверждает, что НАК "Нафтогаз Украины" постиг глубокий финансовый дефицит, поэтому у компании нет средств на импорт газа.

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"Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа", - добавила она.

Специалист считает, что газ для местного населения будут ограничивать или вообще отключать.

Отключение газа: как решить проблему

Если переговоры не приносят результатов, потребителям нужно обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"За проблемой утечки газа скрывается надуманная или имеющаяся задолженность потребителей. Зачастую о такой задолженности сообщают неофициально, в устном формате", – отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей Юлия Чеберяк.

Что делать потребителям при отключении газа

обратиться в контакт-центр облгаза или написать письмо-претензию к председателю правления;

если устные переговоры не принесли результата, можно позвонить на правительственную "горячую линию" 1545 или оформить обращение через сайт контактного центра Кабмина;

на незаконные действия газовщиков нужно жаловаться в НКРЭКУ;

если и такие действия не помогли решить проблему, тогда нужно обращаться в суд.

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