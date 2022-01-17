Украинцам грозит отключение газа - эксперт

По ее словам, в стране недостаточно запасов голубого топлива для прохождения отопительного сезона.
Дефицит газа в Украине до конца отопительного сезона составит минимум 2 млрд куб. м, в таком случае властям придется импортировать дорогой газ из Европы.
Об этом на своей странице в Facebook написала энергетический эксперт, экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, которая предупредила украинцев о возможном отключении газа.
По словам эксперта, с начала осенне-зимнего периода из подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 6,0 млрд куб. м, в хранилищах остается 12,2 млрд куб. м, из которых: 4,7 млрд куб. м - технологический минимум газа. Но его невозможно поднять с ПХГ, 0,9 млрд куб. м - хранится в режиме "таможенный склад" и 6,6 млрд куб. м - остается для внутреннего потребления.
"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд куб. м. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха", - отметила эксперт.
Также Буславец утверждает, что НАК "Нафтогаз Украины" постиг глубокий финансовый дефицит, поэтому у компании нет средств на импорт газа.
"Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов, в зависимости от актуальной цены газа", - добавила она.
Специалист считает, что газ для местного населения будут ограничивать или вообще отключать.
Отключение газа: как решить проблему
Если переговоры не приносят результатов, потребителям нужно обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"За проблемой утечки газа скрывается надуманная или имеющаяся задолженность потребителей. Зачастую о такой задолженности сообщают неофициально, в устном формате", – отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей Юлия Чеберяк.
Что делать потребителям при отключении газа
- обратиться в контакт-центр облгаза или написать письмо-претензию к председателю правления;
- если устные переговоры не принесли результата, можно позвонить на правительственную "горячую линию" 1545 или оформить обращение через сайт контактного центра Кабмина;
- на незаконные действия газовщиков нужно жаловаться в НКРЭКУ;
- если и такие действия не помогли решить проблему, тогда нужно обращаться в суд.
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