Резкий скачок цен: в Украине рекордно подорожало сливочное масло

/ Reuters

В Украине цены на сливочное масло росли в течении 2021 года. Повышение стоимости наблюдается и в первый месяц 2022 года.

За минувший год цены на сливочное масло выросли на 13,8%, сообщает Госслужба статистики Украины.

В 2021 году средняя стоимость продукта (72,5%) в Украине выросла с 44,44 грн за пачку 200 граммов до 50,59 грн.

Добавим, что в украинских супермаркетах сливочное масло продают по цене, в среднем, 54 гривны.

Наиболее бюджетное предложение сливочноого масла составляет 39,99 грн за упаковку, а самое дорогое - 59,80 грн.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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