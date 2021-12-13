Рекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожании

/ УНИАН

В Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления, говорится в материале 112ua.tv.

В Укролияпроме прогнозируют, что, если динамика ориентированных на мировой рынок экспортных цен на подсолнечное масло сохранится, а цена на семена подсолнечника (основное сырье) достигнет 25 тыс. грн/т, продолжит расти цена электроэнергии, цены на подсолнечное масло для внутреннего рынка могут вырасти еще на 10%.

Вместе с тем, в прогнозы о том, что цена может вырасти до 100 гривен за литр эксперты пока не очень верят. В Ассоциации шутят, что при такой цене подсолнечник станет настолько рентабельной культурой, что сеять его будут даже на Крещатике.

Читайте еще: