Рекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожании

Динамика ориентированных на мировой рынок экспортных цен на подсолнечное масло сохранится.
В Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.
Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления, говорится в материале 112ua.tv.
В Укролияпроме прогнозируют, что, если динамика ориентированных на мировой рынок экспортных цен на подсолнечное масло сохранится, а цена на семена подсолнечника (основное сырье) достигнет 25 тыс. грн/т, продолжит расти цена электроэнергии, цены на подсолнечное масло для внутреннего рынка могут вырасти еще на 10%.
Вместе с тем, в прогнозы о том, что цена может вырасти до 100 гривен за литр эксперты пока не очень верят. В Ассоциации шутят, что при такой цене подсолнечник станет настолько рентабельной культурой, что сеять его будут даже на Крещатике.
Читайте еще:
- Украинцев предупредили о резком скачке цен на хлеб: эксперт назвал неожиданную причину
- Цены на хлеб в Украине взлетят: когда и на сколько придется раскошелиться
- Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханку