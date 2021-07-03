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Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины

3 июля 2021, 14:29
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На территории РФ теперь нельзя ввозить украинские сахар, майонез, кетчуп, супы и другие продукты.

Продукты
Россия запретила импортировать украинское мороженное, сладкую воду и тушенку / pixabay

Российское правительство приняло решение о расширении списка продуктов, которые попали под запрет на импорт с Украины на территорию России. Речь идет о сахаре, макаронных изделиях, какао-пасте, кетчупе, майонезе, супах, бульонах, консервированном мясе и других продуктах.

Как указано в постановлении Кабмина РФ, вносятся изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года, на базе которых расширяется перечень продуктов, запрещенных для импорта с территории украинского государства.

Какие продукты Россия запретила ввозить из Украины

  • Сахар
  • Макаронные изделия
  • Необезжиренная какао-паста
  • Ряд продуктов из кукурузы и злаков
  • Мюсли
  • Кетчуп
  • Майонез
  • Соусы и некоторые продукты для соусов
  • Готовые супы, бульоны и заготовки
  • Мороженое
  • Сладкая вода

Кроме того, Россия запретила ввозить из Украины ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, а также тушенку из мяса, раков и моллюсков.

При этом российские ограничения также распространяются на ряд остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментных препаратов, тары из древесины и определенных видов лесоматериалов.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины принял решение о запрете на импорт определенных групп товаров с территории России. С апреля из РФ запретили ввозить пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу, картон, ящики, мешки, инструменты для бурения и другие товары.

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