Кабмин Украины запретил ввоз ряда товаров из РФ

Опубликован перечень запрещенных для ввоза из России товаров / УНИАН

Украина запретила ввозить из России пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и ряд других товаров. Запрет начнет действовать с апреля 2021 года.

Об этом говорится в постановлении № 269, которое в среду, 31 марта, опубликовали на правительственном портале.

Перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

Под запрет на ввоз в Украину попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

Напомним: