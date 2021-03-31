Кабмин Украины запретил ввоз ряда товаров из РФ

Под запрет, который начнет действовать с апреля, попала пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, туалетная бумага и другие товары.
Украина запретила ввозить из России пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и ряд других товаров. Запрет начнет действовать с апреля 2021 года.
Об этом говорится в постановлении № 269, которое в среду, 31 марта, опубликовали на правительственном портале.
Перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.
Под запрет на ввоз в Украину попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.
Напомним:
- Правительство России запретило импорт в страну украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
- Cоответствующее постановление было принято 9 февраля. Решение о запрете импорта украинской продукции вступает в силу со дня его опубликования.