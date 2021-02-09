Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины

Россия запретила ввоз комплектующих для ж/д вагонов из Украины / УНИАН

Правительство России запретило импорт в страну украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление было принято во вторник, 9 февраля. Решение о запрете импорта украинской продукции вступает в силу со дня его опубликования.

"Дополнить приложение №1 … позициями следующего содержания: "8607 19 100: оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более; 8607 19 900 9: рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов", – говорится в тексте опубликованного постановления.

Этот запрет в экспертных кругах уже расценили как "привет Виктору Пинчуку", поскольку именно колесная продукция принадлежащего ему "Интерпайпа" активно поставляется в РФ - годовой импорт составляет порядка 200 тысяч штук, сообщает Страна.

Есть ли тут политическая подоплека, ответка ли это за закрытие телеканалов, за тесные связи с американцами или ещё за что-то - вопрос открытый.

С экономической стороны ситуация выглядит следующим образом.

Ещё летом прошлого года Россия вернула антидемпинговую пошлину на украинские ж/д колеса в размере 34,22%. Одно время пошлина уже действовала. Ее ввели в 2018 году по обращению Выксунского металлургического завода (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) и Нижнетагильского металлургического комбината группы Evraz Романа Абрамовича.

Но уже в 2019 году пошлину сняли, так как на российском рынке образовался дефицит ж/д колес и они подорожали.

В мае 2020 года Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад, в котором говорилось, что отмена антидемпинговой пошлины фактически ничего не поменяла, и рекомендовала вернуть ограничения.

То есть пошлина не действовала с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года.

"Основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у ЕЭК отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока — 21 января 2021 года", — заявили тогда ЕЭК.

То есть, срок по пошлинам истек в конце января этого года и нужно было принимать новое решение - продлевать пошлины или их снимать.

Но вместо этого поставки украинских ж/д колес вообще запретили.

Также стоит учесть, что Пинчук уже давно в санкционном списке РФ.

Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее: