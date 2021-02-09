Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины

Правительство России запретило импорт в страну украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Правительство России запретило импорт в страну украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление было принято во вторник, 9 февраля. Решение о запрете импорта украинской продукции вступает в силу со дня его опубликования.
"Дополнить приложение №1 … позициями следующего содержания: "8607 19 100: оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более; 8607 19 900 9: рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов", – говорится в тексте опубликованного постановления.
Этот запрет в экспертных кругах уже расценили как "привет Виктору Пинчуку", поскольку именно колесная продукция принадлежащего ему "Интерпайпа" активно поставляется в РФ - годовой импорт составляет порядка 200 тысяч штук, сообщает Страна.
Есть ли тут политическая подоплека, ответка ли это за закрытие телеканалов, за тесные связи с американцами или ещё за что-то - вопрос открытый.
С экономической стороны ситуация выглядит следующим образом.
Ещё летом прошлого года Россия вернула антидемпинговую пошлину на украинские ж/д колеса в размере 34,22%. Одно время пошлина уже действовала. Ее ввели в 2018 году по обращению Выксунского металлургического завода (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) и Нижнетагильского металлургического комбината группы Evraz Романа Абрамовича.
Но уже в 2019 году пошлину сняли, так как на российском рынке образовался дефицит ж/д колес и они подорожали.
В мае 2020 года Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад, в котором говорилось, что отмена антидемпинговой пошлины фактически ничего не поменяла, и рекомендовала вернуть ограничения.
То есть пошлина не действовала с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года.
"Основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у ЕЭК отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока — 21 января 2021 года", — заявили тогда ЕЭК.
То есть, срок по пошлинам истек в конце января этого года и нужно было принимать новое решение - продлевать пошлины или их снимать.
Но вместо этого поставки украинских ж/д колес вообще запретили.
Также стоит учесть, что Пинчук уже давно в санкционном списке РФ.
Санкции против телеканалов – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.