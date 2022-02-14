"Рывок" цен на нефть: что будет с ценами на топливо в Украине

Как подорожание нефти скажется на кошельках украинцев / Reuters

Цена на нефть в мире побила семилетний максимум. Эксперты отмечают, что в сию минуту она не повлияет на стоимость бензина и дизтоплива в Украине. Однако "стабильность" продержится недолго.

Как рассказал OBOZREVATEL эксперт топливного рынка Леонид Косянчук, украинца ощутят последствия подорожания к концу июня.

"От момента поступления нефти на завод до производства светлых нефтепродуктов (в т.ч., бензина и дизтоплива) проходит около 45 суток. Поэтому сегодняшний скачок цены нефти если и отобьется на ценах на топливо, то в лучшем случае, в конце июня", – сказал эксперт.

Также, по его словам, не приведут к мгновенному скачку цен на бензин и дизель и резкие обвалы гривны. Это случится в случае продолжительного ослабления национальной валюты.

Кроме этого, есть проблема с запасами АЗС.

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"В сети всегда присутствует объем, который был закуплен за прошлыми ценами. И до тех пор, пока продукт, закупленный уже по новым ценам, не начнет вытеснять имеющиеся запасы, цены двигаться не будут", - заключил Косянчук.

Читайте такжеБайден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianНапомним, по состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель. При этом, ранее уже был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года. Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Эксперты связывают это с тем, что президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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