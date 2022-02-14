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Цена на нефть в мире выросла до семилетнего максимума

14 февраля 2022, 12:49

В случае военного вторжения нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня 100 долларов.

нефть,добыча
Нефть стала "золотой" / Reuters

В связи с угрозой вторжения России в Украину, в понедельник, 14 февраля, цены на нефть достигли наивысшего уровня и побили семилетний рекорд.

Вероятность войны может спровоцировать введение санкций США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего в мире производителя, сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель. При этом, ранее уже был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года.

Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Подчеркивается, что мировые финансовые рынки всколыхнули комментарии из США о готовящемся нападении России на Украину.

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Как известно, о том, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время и создать неожиданный повод для нападения США заявили в воскресенье, 13 февраля.

Кроме того, аналитик OANDA Эдвард Мойя заявил, что в случае военного вторжения нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня 100 долларов.

"Цены на нефть останутся чрезвычайно изменчивыми и чувствительными до дополнительных сообщений, касающихся ситуации в Украине", - сказал он.

Читайте такжеБайден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianТакже напряженность возникает из-за того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, пытаются нарастить добычу, несмотря на ежемесячные обещания увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до марта.

Международное энергетическое агентство заявило, что разрыв между добычей ОПЕК+ и ее целевым показателем увеличился до 900 тысяч баррелей в сутки в январе, в то время как JP Morgan заявил, что разрыв только для ОПЕК составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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