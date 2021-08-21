Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью

Кажется, что взлетят цены практически на все продукты питания. И этот процесс не остановить, считает Наталья Рекута.
Осенью в Украине традиционно подорожает ряд продуктов питания. Что и на сколько вырастет в цене – спрогнозировала эксперт.
Директор одной из торговых сетей в Виннице Наталья Рекута считает, что подорожание коснется свинины, яиц и других молочных продуктов, передает РБК-Украина.
"За 20 лет в сфере торговли я убедилась, что некоторые продукты питания неизменно дорожают осенью. Такой процесс не остановить", - отметила эксперт.
Также вырастут в цене крупы и подсолнечное масло.
"Среди причин такова: рост спроса на западных рынках логично приводит к росту цен на внутреннем. Понимаете, производителю просто нет смысла, во-первых, продавать дешевле, а во-вторых, тратить средства на хранение продукции (аренда помещений и емкостей). Увеличение экспорта повлияет и на наш любимый стратегический продукт, как говорится, "национальную валюту" - сало", - объяснила Рекута.
На подорожание чая, кофе и рыбы повлияет курс доллара.
"Могу по опыту утверждать, что и пресловутый курс доллара приведет новые ценники на кофе, чай и рыбу. Жаль, но здесь у нас тоже нет рычагов влияния на ситуацию", - отметила она.
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Кроме того, дороже придется платить и за такой товар первой необходимости как хлеб.
"Повышение цен на электроэнергию, топливо, рецептурные смеси заставит хлебозаводы и пекарни так же пересмотреть свою ценовую политику", - прогнозирует Рекута.
Цены на продукты в Украине - о чем ранее писал Главред:
Цены на мясо в Украине повысились за полгода в магазинах и на рынках. Такое подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.
В Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.
Кроме того, сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а цены на яйца взлетели почти на 30%. Подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года.