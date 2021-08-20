В Украине взлетели цены на самый популярный продукт

Мед подорожал в Украине / pixabay

Мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей. Но вот цены в Украине на мед к концу лета резко поползли вверх.

Как сообщает ТСН, мед в Украине за 2021 год прибавил в цене на 20%. Это связано с сокращением его производства фермерами.

"Цена меда пошла стремительно вверх, так как количество пчел на пасеках сократились из-за погодных условий. В этом году была поздняя весна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в части регионов много пчел умерло от заморозков. Кроме того, непогода повлияла и на некоторые растения-медоносы. Они после нее исчезли. Объемы производства меда в 2021 году сократились почти на половину, а это конкретно оказало влияние на его стоимость.

Самый дорогой сейчас - это акациевый и липовый. За литр лакомства просят 200-300 гривен. Подсолнечный мед - один из дешевых.

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За литр такого меда просят от 150 гривен.

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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.