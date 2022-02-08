Украина увеличила товарооборот с Россией / Соцсети

В 2021 году оборот внешней торговли России и Украины вырос на 22,8%. В частности, почти на треть выросли российские поставки в Украину - на 28,8%. Они составили $8,13 млрд, а украинские в Россию - на 12,5%, то есть до $4,155 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Украины в 2021 году вырос до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд 004,7 млн в 2020-м.

Также основными торговыми партнерами России в 2021 году были:

Китай, США, Германия, Нидерланды,Турция, Италия, Республика Корея, Соединенное Королевство, Польша, Франция.

Экспорт России в прошлом году составил 493,3 млрд долл. США. Таким образом по сравнению с 2020 годом он увеличился на 45,7%. А импорт - 296,1 млрд долл. США. По сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 26,5%.

Реклама

Экспорт России составили рыба и морепродукты, а импорт - бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Напомним, согласно итогам первого квартала 2021 года, крупнейшим внешнеторговым партнером Украины является Китай. Доля китайского государства во внешнем обороте страны в виде экспорта и импорта товаров и услуг составила 13%. Второе место занимает Польша – 6,9%. Третье место за Германией – 6,5%. Замыкает четверку Россия – 6,1%.

Также сообщалось, что товарооборот Украины за прошлый год составил 103,4 млрд долларов США. Это на 7 млрд меньше, чем в 2019 году – 110,5 млрд долларов.

А крупнейшими импортерами украинских товаров и услуг, согласно данным Государственной таможенной службы, в 2020 году были Китай (7,1$ млрд), Польша (3,3$ млрд) и Россия (2,7$ млрд).

Читайте также: