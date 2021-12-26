Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться

В Украине вводят "налог на огород" / УНИАН

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал введение налога на землю, который в народе уже нарекли "налогом на огород".

Парламентарий в эфире ICTV подчеркнул, что новый налог на земельные паи и земли для ведения ОСГ является благом, а не вымогательством.

"Оппозиция критикует и земельную реформу, и налог на вмененный доход. Их устраивает ситуация, которая была 29 лет, когда 8 млн га обрабатывались "вчерную". Старики получали прибыль, а государство и местное самоуправление - ни копейки. И эти единоличники были в рабстве у этих дельцов", - утверждает Гетманцев.

"О чем идет речь? Речь идет о том, что ты можешь обрабатывать свою землю. Но выйди из тени, зарегистрируйся и получи от государства по 5 тыс грн на каждый гектар, на корову, по 36 тыс дополнительных дотаций, и также государство за тебя оплатит ЕСВ. Об этом мы говорим, чтобы бизнес стал цивилизованным", - добавил "слуга народа".

Налог на огород: кого освободят от уплаты

МНО не определяется для земельных участков, которые на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки.

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За огороды, приусадебные участки и дачи не придется платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям и добросовестно платят все налоги, тоже не стоит волноваться. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с одного гектара менее 1100 грн налогов, уточнили в Верховной Раде.

Как рассчитывают минимальное обязательство

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

В то же время если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это касается тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га земли.

Читайте такжеВ Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежей

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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