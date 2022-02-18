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Украинцам светит снижение платежей: как и когда изменятся газовые квитанции

18 февраля 2022, 16:50
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В Украине потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах.

газ
/ ua.depositphotos.com

В Украине бытовым потребителям природного газа будут присылать платежки нового образца уже с 1 мая.

Предусмотрено, что потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах, пишет Обозреватель.

Что меняется для бытовых потребителей

Украинцам предложат платить не за объем сожженного газа, а за полученные единицы энергии.

В то же время абонентам не придется устанавливать новые счетчики – переводить объем газа в киловатты энергии должен газовый оператор.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 2553, который одобрили в парламенте еще в ноябре 2021 года.

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Где могут снизить цифры в платежках

Обратим внимание, что в компании Оператор ГТС Украины не исключили, что суммы в платежках некоторых украинцев в итоге могут даже уменьшиться. Однако это произойдет лишь в том случае, если тарифы останутся прежними.

"Газ, который доходит до потребителя, – это результат смешивания газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона и даже времени суток... Потребители из регионов, в которых меньше теплота сгорания, будут платить меньше при тех же объемах газа, которые потребляются", – пояснили в ОГТСУ.

Исходя из данных ОГТСУ о качестве газа в январе 2022-го, в первую очередь речь может идти о жителях Полтавской и Львовской областей.

Ранее сообщалось о том, что в Украине возможен сценарий ограничения поставок природного газа потребителям, в том числе частным домохозяйствам.

В областях составляют перечни предприятий и населенных пунктов, где могут прекратить поставки природного газа в случае наиболее кризисной ситуации в энергетике.

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