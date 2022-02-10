Угроза отключения газа: украинцам рассказали, к чему готовиться

/ УНИАН

В Украине возможен сценарий ограничения поставок природного газа потребителям, в том числе частным домохозяйствам.

Как пишет Ubr.ua, в областях составляют перечни предприятий и населенных пунктов, где могут прекратить поставки природного газа в случае наиболее кризисной ситуации в энергетике.

Вероятный порядок отключения газа

к первой группе очередности относятся компании с потреблением около 1,5 млн кубометров газа в сутки (химическая индустрия);

предприятия второй очереди на отключение расходовали в среднем за сутки от около 1 до 20 тысяч кубометров газа (аграрные топливные компании, предприятия легкой промышленности и машиностроения);

в третью группу очередности входят потребители, у которых расход топлива является незначительным (государственные и правоохранительные учреждения, управления госбанков, церкви);

в четвертую группу, рядом с больницами, школами и даже теплокоммунэнерго, попали бытовые потребители (ОСМД, население отдельных сел);

в пятую очередь в газоснабжении ограничат население поселков городского типа, районных и областного центра.

Почему с отключением возникнут проблемы

Как объяснили в пресс-службе сервисной компании РГК, в то время как население и ТКЭ являются наиболее защищенными потребителями в период "кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации", даже юридических лиц не удастся отключить от газа быстро.

Для этого в любом случае придется производить "какие-то физические действия". "Достаточно часто нужно откапывать трубу и перерезать, или закрывать вентиль. Это всегда, мягко говоря, очень нелегко", – объяснили в РГК.

К чему готовиться бытовым потребителям

В свою очередь, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович пояснил, что, по ряду причин, предпосылки для отключений потребителей от газа пока отсутствуют. В частности, благоприятствует этому мягкая зима – по всей вероятности, пиковые периоды снижения температуры уже пройдены.

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"Во-вторых, мы не наблюдаем существенной загрузки генерации электроэнергии. На тепловых электроцентралях сейчас потребление газа даже ниже, чем в прошлом году", – указал аналитик.

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