Украинцам взвинтили цены на газ: кому придется раскошелиться с 1 августа

В Украине изменят цены на газ / УНИАН

В Украине отдельным бытовым потребителям с 1 августа придется платить за газ больше, чем месяцем ранее.

Об изменении тарифов для потребителей, которые перешли на месячный тариф, сообщает компания ТАС Энергия страны.

Отметим, что у компании оказался самый высокий тариф в августе - 16,99 гривен за кубометр "голубого топлива".

Обратим внимание, что компания свой новый тариф позиционирует как "самый выгодный тариф на газ".

При этом срок действия тарифа установлен на период август-сентябрь.

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В то же время компания КиевГазЭнерджи предлагает газ клиентам по цене 15,764 гривен за кубометр.

Вместе с тем самые низкие цены заявили компании Галнафтогаз и Стрыйнафтогаз — 7,99 грн за кубометр, Маргаз (8,79 гривен), Черновицкая областная энергоснабжающая компания (9,35 гривен) и Житомирская областная энергоснабжающая компания (11,90 гривен за кубометр).

Добавим, что цены газопоставщики указывают без учета стоимости доставки. А за распределение топлива операторам газораспределительных сетей люди платят отдельно.

/ gazpravda.com.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

В частности, цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.