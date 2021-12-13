Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежами

Налог на землю с нового года увеличится в 10−20 раз / УНИАН

Принятый недавно Верховной Радой закон об увеличении налоговых поступлений в бюджет предусматривает, что все владельцы сельскохозяйственных земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, с 1 января 2022 года должны платить не меньше минимальной суммы налога — около 1500 грн с гектара.

Как рассказал Фактам руководитель государственного предприятия Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, эксперт по земельным вопросам Ярослав Ярославский, размер минимального налогового обязательства рассчитывается по процентам от нормативной денежной оценки, которые варьируются по годам: в 2022 году — 4%, в 2023 — 5%.

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"В целом для граждан, имеющих паи и не сдающих их в аренду, это означает увеличение земельного налога в 10−20 раз", - предупредил эксперт.

Что касается приусадебных участков, то если земельный участок расположен в пределах населенного пункта, в том числе в городе, и его размер составляет 50 соток (0,5 гектара), то собственник также обязан уплатить налог, однако в фиксированном размере.

"Что касается фермеров, то этот закон "заденет" их дважды. Кроме минимального налогового обязательства, их ждет налогообложение по продаже урожая. Размер налога не будет зависеть от размера участка, но будет зависеть от объема дохода. Поэтому при продаже продукции на сумму от 12 минимальных зарплат в год (72 тыс. грн.) нужно уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. И здесь есть определенные риски. Для категории мелких фермеров, самостоятельно обрабатывающих землю и отдающих продукцию на продажу, сумма налога может стать непосильной и привести к убыточной деятельности", - пояснил он.

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Что входит в расчет минимального обязательства:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

В то же время если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это касается тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га земли.

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Вместе с тем МНО не определяется для земельных участков, которые на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки, уточнил Ярославский.

За огороды, приусадебные участки и дачи не придется платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям и добросовестно платят все налоги, тоже не стоит волноваться. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с одного гектара менее 1100 грн налогов, уточнили в Верховной Раде, пишет ubr.ua.

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