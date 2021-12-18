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Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" закон

18 декабря 2021, 18:51
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Документ предусматривает повышение отдельных ставок налогов в Украине.

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Владимир Зеленский подписал "ресурсный" закон / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект №5600).

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Также предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.

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Среди прочего, закон предусматривает увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет.

  • ставка акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины увеличивается на 5%;
  • ставка рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 14,5%;
  • действующая ставка акциза за 1 л пива заменяется на ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной прочности пива за 2019-2020 годы 4,88 процента объемных единиц и индекса потребительских цен за 2020 год 5%.
  • вводится для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимальное налоговое обязательство с 1 гектара такой земли.

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Владимир Зеленский налогообложение
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