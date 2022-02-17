В Украине резко подскочила стоимость мяса: названы рекордные цены

В Украине растут цены на мясо / УНИАН

Цены на мясо в Украине изменились в сторону увеличения за последнее время. Подорожали свинина, курятина и говядина.

С начала 2022 года цены на мясо выросли на 8-31%, сообщили в Ассоциации Свиноводы Украины.

В сообщении отмечается, что цены на охлажденную свинину в январе были в среднем на 7,7% выше, чем год назад.

В это же время говядина подорожала на 31%. Кроме того цены на куриную тушку и филевыросли на 28% и 30,5%.

Рост цен на мясо:

говядина – на 31% (195,6 грн/кг)

куриная тушка – на 28% (73,5 грн/кг)

куриное филе – на 30% (122,65 грн/кг)

стейк и свиная корейка – на 10-11% (151 и 164 грн/кг);

тазобедренная часть и ошеек – на 3,5% (116,5 и 147,9 грн/кг).

По мнению экспертов, свинина подорожала из-за глобальных инфляционных процессов и повышения цены на живца в начале 2022 года.

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В сообщении уточняется, что цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг. При этом такой уровень не покрывает затраты из-за стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормов. А значит, производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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