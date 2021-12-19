В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежей

В Украине ввели минимальные налоговые обязательства для собственников земельных участков. Президент Владимир Зеленский одобрил решение парламента.

Новации ставят перед собой целью вывод из тени сельскохозяйственной отрасли. Законодатели говорят, что минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 га менее 1100 грн налогов, пишет Ubr.ua.

Налог на огород: кого освободят от уплаты

Вместе с тем МНО не определяется для земельных участков, которые на 1 января 2022 года находились на территории дачных и садовых кооперативов, а также если орган контроля не вручил физическому лицу налоговое уведомление-решение в соответствующие сроки.

За огороды, приусадебные участки и дачи не придется платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям и добросовестно платят все налоги, тоже не стоит волноваться. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с одного гектара менее 1100 грн налогов, уточнили в Верховной Раде.

Как рассчитывают минимальное обязательство

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор по зарплате наемных работников.

В то же время если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодателю нужно доплатить в бюджет недостающую сумму. Это касается тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га земли.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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