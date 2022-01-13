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Введение "карточек на еду": украинцам объяснили, в чем подвох

13 января 2022, 09:15
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Украине не подходит опыт США, ведь там высокий уровень социальной защиты, говорит Игорь Гуськов.

магазин, продукты
В Украине могут ввести чеки на продукты / УНИАН

Предложение о введениии в Украине продуктовых чеков является популистским решением, которым власти стремятся подменить реальное повышение социальных стандартов, заявил эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов.

Как пояснил он в эфире канала Украина 24, украинские пенсионеры являются наиболее незащищенными слоями населения и им больше нужна не адресная помощь, а повышение пенсий.

Эксперт говорит, что власти ссылаются на опыт США, где существуют соответствующие программы, однако они упускают момент того, что там и без карточек - высокий уровень социальной защиты.

В качестве примера эксперт привел историю своего отца, военного пенсионера, который несколько лет добивается выполнения Пенсионным фондом судебного решения о повышении пенсий. В то время как для Америки такая ситуация была бы нонсенсом, говорит он.

"Я шел сюда, общался с очень близким человеком – моим отцом. 76 лет, военный пенсионер в течение двух лет добивается выполнения Пенсионным фондом решения суда о поднятии пенсий. Вы представляете такую ситуацию в Соединенных Штатах? И мне отец как военный пенсионер говорит банально просто – не нужно никаких продуктовых карточек, дайте то, что мы заработали. Дайте то, что государство обязано отдать в рамках социальной защиты", – подчеркнул специалист.

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Напомним, ранее советник президента Олег Устенко сообщил, что показатель инфляции в 2022-м может достигнуть 10%. При этом Офис президента рассматривает сценарий роста потребительских цен на уровне до 7%, а также введения чеков на продукты.

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