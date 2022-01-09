У Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чеки

Чеки нельзя превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары, подчеркнул Олег Устенко.
В Украине могут пойти на антикризисные меры и ввести программу "продуктовых чеков".
В качестве образца для подражания выбраны американские food stamps, рассказал советник президента Олег Устенко в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, чеки нельзя превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары. Распространять "продуктовые чеки" предполагается с использованием системы Дия.
Кроме того, власти просчитывают варианты компенсации расходов на продукты посредством выплаты на виртуальную карту по аналогии с "ковидной тысячей", объяснил советник президента.
"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamp в системе Дия — так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут внедряться по необходимости", — добавил Устенко.
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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.
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