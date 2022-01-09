УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чеки

9 января 2022, 20:56
Прослушать новость
Остановить

Чеки нельзя превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары, подчеркнул Олег Устенко.

магазин, продукты
В Украине могут ввести продуктовые чеки / УНИАН

В Украине могут пойти на антикризисные меры и ввести программу "продуктовых чеков".

В качестве образца для подражания выбраны американские food stamps, рассказал советник президента Олег Устенко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, чеки нельзя превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары. Распространять "продуктовые чеки" предполагается с использованием системы Дия.

Кроме того, власти просчитывают варианты компенсации расходов на продукты посредством выплаты на виртуальную карту по аналогии с "ковидной тысячей", объяснил советник президента.

"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamp в системе Дия — так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут внедряться по необходимости", — добавил Устенко.

Реклама

Читайте такжеХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Читайте такжеСахар резко подорожает: украинцам назвали новую цену

Читайте еще:

viber
продукты питания цены на продукты Олег Устенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чеки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Какие привычки приносят бедность и разочарованияКакие привычки приносят бедность и разочарования Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбуДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбу Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахараЭндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие вариантыЧто можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022
21:28

Ушел из жизни бывший народный депутат

20:58

Минздрав пояснил, чем опасен популярный способ снижения высокой температуры

20:56

У Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чекиВидео

20:36

Угроза нападения РФ: в НАТО раскрыли план по УкраинеВидео

20:05

США требуют от Казахстана объяснить обращение к ОДКБ, где доминирует РоссияВидео

Реклама
19:57

Из Казахстана вылетел борт с украинцами: Кулеба раскрыл деталиВидео

19:50

Изнасиловал и 12 раз ударил ножом: под Днепром мужчина зверски издевался над женщинойВидео

19:36

"Собирайте манатки": в Женеве переговорщики РФ опустились до хамства и поставили ультиматумВидео

19:23

Власть создала себе катастрофу, потому что потеряла доверие украинцевмнение

19:20

Гороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недругиВидео

19:06

"Это неприемлемо": Блинкен назвал одну из главных целей ПутинаВидео

19:05

Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаВидео

18:45

Привлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостямВидео

18:41

Украинцев лишают посылок в почтоматах Новой почты: неожиданная причинаВидео

18:25

Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

17:58

В ЕС пригрозили России из-за агрессии в адрес УкраиныВидео

17:57

В Украине снизили цены на газ: кому повезло и какая новая стоимостьВидео

17:41

В США выдвинули обвинение в адрес РФ и поставили условие насчет УкраиныВидео

17:24

Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараВидео

17:00

Штрафы за отсутствие РРО или кассовых аппаратов: в Раде готовят изменения для ФОПов

Реклама
16:57

Снежный "Армагеддон" в Украине спровоцировал смертельные ДТП и пробкиВидео

16:15

Цены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продуктыВидео

15:58

Смертельный пожар в Киеве: мужчина выпрыгнул с 7 этажа, спасаясь от огняВидео

15:54

Останутся без смартфонов, ноутбуков и холодильников: США жестко ударят по РФ за нападение на УкраинуВидео

15:53

Нашла сына повешенным: женщина совершила самоубийство вслед за ребенкомВидео

15:48

"Панацеи нет": Голубовская предупредила о чрезвычайно резком подъеме заболеваемости COVID-19 в УкраинеВидео

15:26

Подскочили цены на бензин и дизель: украинцы узнали новую стоимость на АЗСВидео

15:04

Избили и бросили умирать: под Харьковом нашли изуродованное тело женщины в водоемеВидео

14:49

Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогнозВидео

14:34

Блокада от США и договоренности без пауз: у Лаврова назвали задачу РФ на переговоры по безопасностиВидео

14:18

Скандального российского блогера Даню Милохина не пустили в УкраинуВидео

14:07

Жесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США приготовили мощную повестку на диалог с РФВидео

13:58

В Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду и взорвали ее: дети сильно обожглисьВидео

13:56

Приметы на 10 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

13:19

Семья Назарбаева из-за протестов потеряла миллиарды долларовВидео

12:41

Открывать огонь без предупреждения: в Казахстане случайно застрелили 4-летнюю девочкуВидео

12:38

Врач рассказала, как правильно есть огурцыВидео

12:25

В Польше посреди улицы нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцемВидео

11:50

В Бразилии на озере Фурнаш на туристов обрушилась часть скалыВидео

11:30

Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстроВидео

Реклама
11:29

Начало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавирусаВидео

10:21

"Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу

10:20

Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18Видео

09:40

Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мясаВидео

09:36

Ракеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с МосквойВидео

08:52

"Внезапно выехал на встречную полосу": в Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП

08:32

Россию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение МосквеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаВидео

08:03

Россия круглосуточно перебрасывает военных в КазахстанВидео

07:45

Коронавирус, энергетический кризис и выборы: чего ждать украинцам в 2022 годумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять