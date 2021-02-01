Зеленский ввел в Украине новые стипендии

Владимир Зеленский назначил государственные стипендии некоторым деятелям / УНИАН

Президент Владимир Зеленский своим указом №42/2021 ввел в Украине новые государственные стипендии.

Стипендии получат выдающиеся деятели культуры и искусства, говорится на сайте Офиса президента.

В документе отмечается, что пожизненные выплаты от государства получат 33 человека.

В указе также подчеркивается, что 86 человек будут получать стипендии на протяжении двух лет.

"Президент подписал указ № 42/2021 О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства...", – сообщили в ОП.