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Зеленский ввел в Украине новые стипендии

1 февраля 2021, 21:39

Президент решил, что некоторые люди должны пожизненно получать выплаты от государства.

Президент назначил стипендии некоторым деятелям
Владимир Зеленский назначил государственные стипендии некоторым деятелям / УНИАН

Президент Владимир Зеленский своим указом №42/2021 ввел в Украине новые государственные стипендии.

Стипендии получат выдающиеся деятели культуры и искусства, говорится на сайте Офиса президента.

В документе отмечается, что пожизненные выплаты от государства получат 33 человека.

В указе также подчеркивается, что 86 человек будут получать стипендии на протяжении двух лет.

"Президент подписал указ № 42/2021 О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства...", – сообщили в ОП.

Владимир Зеленский государственная стипендия
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