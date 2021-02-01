Зеленский ввел в Украине новые стипендии

Президент решил, что некоторые люди должны пожизненно получать выплаты от государства.
Президент Владимир Зеленский своим указом №42/2021 ввел в Украине новые государственные стипендии.
Стипендии получат выдающиеся деятели культуры и искусства, говорится на сайте Офиса президента.
В документе отмечается, что пожизненные выплаты от государства получат 33 человека.
В указе также подчеркивается, что 86 человек будут получать стипендии на протяжении двух лет.
"Президент подписал указ № 42/2021 О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства...", – сообщили в ОП.
Автор: Екатерина Присяжнюк