"В избиркомах нет людей": грозит ли Украине срыв выборов

15 апреля 2019, 14:32

Сегодня истекает срок формирования участковых избирательных комиссий (УИК) для всех избирательных участков во втором туре выборов президента.

Президентские выборы-2019
Президентские выборы-2019: в избирательных комиссиях нехватка людей / УНИАН

В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может стать предпосылкой к срыву выборов, считают в команде кандидата в президенты Владимир Зеленского.

"Сейчас у нас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве", – уточняют в штабе кандидата.  

Там объясняют, что дефицит людей возник из-за кандидата в президенты Петра Порошенко. "Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования. Согласно закону, если не хватает людей, их должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов". – говорится в обращении "команды Зеленского".

Там напоминают, что согласно законодательству, сегодня последний день, когда можно подать документы.

Членов комиссий ищут в соцсетях

На выходных проблема с нехваткой людей остро стояла в Херсонской области. Там членов комиссии искали в соцсетях. Такие данные опубликовала гражданская платформа ОПОРА.

"Представители кандидата Порошенко предложили в состав участковых избирательных комиссий на Херсонщине по два человека, в то время как они должны состоять из 12, 14 и 16 членов в зависимости от размера участка. Секретарь ОИК № 182 Наталья Шатилова, сообщила нужно доформировать еще около 500 человек, чтобы в понедельник комиссии смогли нормально работать. И опубликовала сообщение в Facebook. 13 апреля Наталья Шатилова написала, что "люди откликнулись на обращение и приходят оформлять документы", - говорят в ОПОРЕ.

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Подобная ситуация происходила на выходных и в Луганской области. Там тоже от кандидата Порошенко в территориальные избирательные комиссии подано по два кандидата. А на некоторых участках члены избирательных комиссий заявили о желании сложить полномочия.

"В связи с такой ситуацией, во избежание срыва избирательного процесса, председателя ОИК в согласовании с Центризбиркомом начали процедуру доукомплектования состава участковых избиркомов по собственному представлению, что предусмотрено действующим законодательством. Дозвониться представителям областного штаба Порошенко для получения комментариев по этому поводу, нам не удалось. А члены ОВК от указанного кандидата не владеют информацией о причинах для создания сложившейся ситуации", - уточнили в ОПОРЕ.

Примечательно, что сегодня членов ОВК в Сватово. Рубежное. Беловодск или Лисичанск начали искать в инстаграме.

Во всех шести окружных избирательных комиссиях в Закарпатье возникла проблема с нехваткой людей на места членов УИК от кандидатов в президенты. Там не хватает людей от кандидатов и Порошенко и Зеленского.

А вот в Житомирской области, где еще на выходных не хватало людей, проблему решили. Об этом сегодня утром сообщил глава одной из ОВК Александр Лейко.

"Набрали необходимое количество членов, ни одного свободного места в комиссиях не будет", - сказал местным СМИ Лейко.

Впрочем, по состоянию на утро понедельника проблема с формированием избирательных комиссий оставалась актуальной по стране. Об этом "Главреду" рассказали представители ОПОРЫ.

"Ситуация и сейчас актуальна. И по нашим данным, окружные избирательные комиссии сейчас активно сотрудничают с гражданами. Удастся ли им решить проблему, станет известно только завтра с утра", - сказал "Главреду" аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Режим экономии или срыв выборов?

По данным журналистки Сони Кошкиной, "команды подавать только по две кандидатуры" дали штабы Порошенко в центральной Украине и на юге. 

"Да, если будет "некомплект", ЦИК потом обязан вмешаться и все же добрать людей. Но сделать это можно формально лишь за счёт представителей другой стороны. За зарплаты в триста гривен. Зачем делать оппоненту такой подарок? Вариантов два. Первый, который лично мне он кажется наиболее вероятным, связан с неминуемым проигрышем. Понимая это, штаб попросту перешёл в режим экономии.  Второй - отчаянный, но право на жизнь, тоже имеет.  Это - сознательные действия для срыва выборов, поскольку если в день голосования членов комиссии будет меньше девяти, участок попросту не откроется", - говорит Кошкина.

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Сам Порошенко все обвинения в попытке срыва выборов отрицает. Об этом он заявил вчера на НСК "Олимпийский".

 "Законодательство предусматривает - если у комиссии нет кворума, ОИК принимает решение, меняет кворум и комиссия продолжает работу. Если кто-то хочет предложить другой сценарий, создать теорию заговора, - я говорю: более заинтересованного человека в проведении честных выборов, чем президент Порошенко, нет", - заявил президент.

Создают проблемы?

По словам политолога Андрея Золотарева, нехватка людей в комиссиях, все же осложнит проведение выборов.  

"Зная "щедрость" Петра Алексеевича, я этому не удивлюсь, потому что, возможно, имеет место быть не какой-то злой умысел, а банальное нежелание платить деньги. В любом случае, эта ситуация может если не сорвать выборы, то осложнить их проведение. Например, в Днепре сейчас некомплект – не хватает 400 человек в комиссии. Этих людей нужно будет найти и нужно будет оплатить их работу. Этим вопросом активно должна заниматься ЦИК. Кроме того, в такой ситуации должна подключиться и команда Зеленского – возможно, она поможет доукомплектовать комиссии до штатной численности", - сказал "Главреду" Золотарев.

С ним согласен эксперт Цента политический студий и аналитики Виктор Таран. "Если один не дает своих членов, то комиссия может автоматично найти людей из списков предыдущих кандидатов. Тем более, что их было очень много", - говорит Таран.

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Петр Порошенко срыв выборы-2019
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