"Подарок оппоненту": журналист рассказала о готовящейся схеме срыва выборов

Журналист предостерегает от вероятного срыва второго тура выборов / УНИАН

Штабы Петра Порошенко в центральной и южной части страны дали распоряжение отправлять в избирательные комиссии на участках всего по два своих кандидата, хотя правила предусматривает присутствие от шести до восьми человек.

"Если будет "некомплект", ЦИК потом обязана вмешаться и все же добрать людей. Но сделать это можно формально лишь за счет представителей другой стороны (за зарплату в триста гривен). Которых еще - ведь мы говорим о человеческом ресурсе - пойди, поищи. Казалось бы, зачем делать оппоненту такой подарок?" – пишет на своем канале в Telegram журналист Соня Кошкина.

По предположению автора, может быть две причины нежелания штабов Порошенко отправлять своих представителей в избирательные комиссии. Возможно, в команде президента поняли вероятность проигрыша и решили сэкономить перед фиаско.

Читайте такжеБукмекеры понизили шансы на победу Порошенко во втором туре"Второй (отчаянный, но право на жизнь - как версия - тоже имеет): сознательные действия для срыва выборов, поскольку если в день голосования членов комиссии будет меньше девяти, участок попросту не откроется", - пишет Кошкина.

Журналист отметила, что проверяет данные о решении штаба Порошенко по другим округам, в частности, в столице.

Напомним, социолог и политолог Виктор Небоженко высказал мнение, что Петр Порошенко выбрал абсолютно разрушительную для своего рейтинга тактику. Исходя из его непоследовательных шагов, Владимиру Зеленскому достаточно дождаться окончания избирательной кампании, поскольку конкурент уничтожит себя сам.