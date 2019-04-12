Побег из Украины: СМИ выяснили тайные имена Порошенко

СМИ выяснили тайные имена Порошенко / Сайт президента

За последних два года президент Петр Порошенко трижды скрытно, без официального объявления, побывал на Мальдивах и в Испании, а также летал в Норвегию и Францию. Целью поездок был отдых с семьей.

Сайт Страна обнародовал перечень имен, под которыми президентская семья тайно выезжала из Украины. Соответствующие документы оперативного прикрытия изготовила СБУ.

Самый знаменитый "псевдоним" Порошенко – Mr. Petro Incognito: под этим именем он посещал Мальдивы.

Читайте такжеПорошенко готовится к побегу из УкраиныК слову, на Мальдивы Порошенко летал трижды за три года. Например, в январе 2018 года перелет туда и обратно для 8 взрослых и двух детей (скорее всего дети – это внуки гаранта: Петя и Лиза) обошелся Порошенко в $188 000. Отдых ему и его спутникам стоил не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание.

Помимо Mr Incognito Petro Ukraine у семьи президента есть паспорта на имена: Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko). Как раз по количеству хватает на всех взрослых и няню для малышей.

А в марте 2016 года Порошенко был замечен в Испании – без охраны и в повседневной одежде. Тогда журналисты и раскопали, что Порошенко есть в Испании вилла, которая находится на берегу Средиземного моря в городе Аталая-Исдабе. Она оформлена на компанию под названием Feruvita SL, которая есть в декларации Порошенко. Это двухэтажный особняк на 1254 квадратных метра в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном. Территория имения – 26 соток.

Кроме того, посещал Порошенко также Норвегию и Францию.

Ранее СМИ рассказали о закрытой встрече Порошенко с нардепами из БПП. Она была посвящена второму туру выборов президента 2019. Президент на встрече с нардепами анонсировал несколько увольнений, узнали журналисты.