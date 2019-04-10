"Победа за нами": СМИ рассказали о закрытой встрече Порошенко с нардепами из БПП

10 апреля 2019, 07:25

Президент на встрече с нардепами анонсировал несколько увольнений, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Петр Порошенко был на закрытой встрече с нардепами из БПП
Петр Порошенко был на закрытой встрече с нардепами из БПП, выяснили журналисты / УНИАН

В Верховной Раде президент и кандидат на пост главы государства на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман приняли участие в закрытой встрече с депутатами из фракции партии Блок Петра Порошенко.

Встреча украинского лидера и премьера с нардепами из БПП прошла в понедельник вечером, 8 апреля, она была посвящена второму туру выборов президента 2019, пишет theБабель со ссылкой на несколько источников во фракции политсилы. 

По данным издания, на встрече были около 100 народных избранников.

"…Порошенко был убедителен и говорил, что "победа за нами". Он рассказывал, что поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и что в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента", — сообщили собеседники.

Источники добавили, что украинский лидер анонсировал несколько увольнений, но не назвал имена людей, которые могут потерять должности. Нардепы полагают, что Порошенко уволит первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Ранее Петр Порошенко принял участие в программе Свобода слова на ICTV и признал, что допустил ошибку в кадровой политике. Глава государства говорил, что "были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий".

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия сообщили официальные результаты выборов президента 2019 — больше всего избирателей проголосовало за Владимира Зеленского, второе место завоевал Петр Порошенко, а на третьем оказалась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов на должность президента не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. 

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