"Парад Петра Алексеевича": о чем Порошенко говорил на Свободе слова, и за что его раскритиковали в Сети

9 апреля 2019, 10:12

Действущий президент отметил, что в Украине "реформы являются успешными".

Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском
Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском / president.gov.ua

Действующий президент и кандидат в президенты на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко принял участие в программе Свобода слова на ICTV и высказался, в частности, насчет результатов первого тура избирательной гонки, дебатов со своим конкурентом — кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским, агрессии Российской Федерации и назвал свои ошибки.

Главред собрал главные заявления украинского лидера и узнал, как его слова прокомментировали эксперты.

После выступления на ТВ Порошенко в Сети раскритиковали ряд экспертов, участие в программе назвали "парадом Петра Алексеевича".

Приводим Вашему вниманию главные заявления Порошенко на Свободе слова:

Петр Порошенко о результатах первого тура выборов в Украине 2019

На выборах в первом туре 31 марта 2019 я услышал и другие сигналы и сообщения от общества — люди недовольны. Люди недовольны тем, что реформы движутся слишком медленно, уровень жизни является таким, который не удовлетворяет абсолютно большую часть украинских граждан.

Не преодолена коррупция, трудно найти справедливость в судебной ветви власти. И люди имеют на это право.

Петр Порошенко о Владимире Зеленском

Во-первых, хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований.

Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит Путина (президент России Владимир Путин — Ред.) или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно.

Петр Порошенко о дебатах с Владимиром Зеленским

Я считаю, что дебаты — это ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна "покупать кота в мешке" — голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевидению, из фильмов.

Вы вправе задать вопросы и на них получить ответ. Вы имеете право услышать, а какие позиции этого кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами.Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит

Петр Порошенко об агрессии России

Украинцы разрушают планы Кремля. И мы умеем защитить себя, потому что Путин понял — мы его на фронте остановим. Поэтому, у него остается последний шанс — подорвать доверие внутри страны, изменить власть, чтобы другая власть открыла для него врата.

Петр Порошенко о реформах в Украине

Реформы являются успешными. Ключевая позиция, внесены изменения в Конституцию и определено направление, которым должна двигаться Украина. И это направление — это возвращение Украины в семью европейских народов, где является конечной целью членство в ЕС. А это верховенство права, это демократия, это свобода, это в конце концов уровень жизни людей. Это то направление, куда мы должны идти.

Петр Порошенко о своих ошибках

Первая ошибка — это коммуникационная. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия у общества.

Надо было научиться в новых условиях. Это то, что нас тоже отличает от России — ты должен убедить общество, и это будет правило следующие пять лет. И изменение стратегической коммуникации: когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов — это точно будет работать лучше. Я признал эту ошибку.

И вторая ошибка — ошибка в кадровой политике. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее — никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока.

Петр Порошенко о фейках российской пропаганды

Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает.

Реакция экспертов на высказывания Петра Порошенко

"Вчерашний эфир на ICTV — яркая иллюстрация того, что у Порошенко и сам Порошенко так ничего и не поняли. Весь спич Порошенко в духе — "Я не такая, я жду трамвая", "Не виноватая я" — строится на том, что Зеленский является проблемой. И они пытаются с ним действовать как с проблемой. Но реальная проблема в другом — он не проблема, он просто другая эпоха, где вы превратились в проблему, мешающую этой эпохе подниматься и расширяться…", — полагает политолог Юрий Романенко.

Опубликованы главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов
Собраны главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов / Скриншот

Беглый нардеп, бизнесмен Александр Онищенко считает, что в эфире телеканала президент был как "божий одуванчик".

"Смотрел Порошенко на ICTV. Нет слов. Просто божий одуванчик. Такое рассказывает, что просто противно смотреть. Чистое животное. Ну так хочет остаться на второй срок, что готов любые песни петь. Не понятно из всего этого позиция Пинчука (миллиардер Виктор Пинчук — Ред.), который готовит ему эфиры и зрителей с аплодисментами. А так все ясно. На второй срок не останется, а первый точно получит", — написал беглец.

Опубликованы главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов
Собраны главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов / Скриншот

Политолог Тарас Березовец полагает, что после того, как Порошенко выступил в эфире телеканала, в штабе Зеленского передумали приходить на дебаты.

"Как наблюдение. После… эфира Порошенко на Свободе слова на ICTV мысль прийти с ним на дебаты (даже, если она у штаба Зеленского и мелькала) отпала навсегда. Ну нельзя на велосипеде против бульдозера, ребята, нельзя, это очень больно", — поделился мнением эксперт.

Опубликованы главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов
Собраны главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов / Скриншот

Журналист Леонид Швец считает, что на ICTV был "парад" Порошенко. 

"Чем отличается парад от наступления? Парад — для своих и перед своими, наступление — захват чужих позиций… на ICTV был парад Петра Алексеевича. А многие свои приняли за наступление", — отметил автор.

Опубликованы главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов
Собраны главные заявления Петра Порошенко на ТВ и реакция экспертов / Скриншот

  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
  • Петр Порошенко высказался о выборах 2019 и Владимире Зеленском president.gov.ua
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